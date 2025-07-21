«Всё летает» - Лукашенко пообещал заменить россиянам западные чипы для космоса и ракетостроения

Опубликовано: 21.07.2025 15:13 , Обновлено: 21.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июля в ходе встречи с губернатором Самарской области России Вячеславом Федорищевым выразил готовность сделать для российских партнёров "всё, что мы можем и даже не можем, но сможем в перспективе делать".

“Если что-то увидите интересного в Беларуси, мы к вашим услугам. Готовы всегда с вами работать и сотрудничать. Готовы сделать для вас все, что мы можем и даже не можем, но сможем в перспективе делать”, - заявил Лукашенко, обсуждая с Федорищевым перспективные сферы сотрудничества.

Перечисляя сферы интереса белорусской стороны в Самаре, Лукашенко назвал космос, авиастроение, ракетостроение, которое, по его словам, в этом российском регионе находится “на высочайшем уровне”. Он заверил российскую сторону, что Беларусь готова предоставить свою помощь в части космических разработок, создании искусственных спутников Земли, а также производства чипов взамен западным, которые перестали поставлять в Россию после введения санкций.

“То, что мы переживали, что останемся без них. У нас предприятия эти сохранены - “Интеграл”, БелОМО и прочие, которые делают и оборудование для производства этих чипов. Сегодня обходимся. Всё летает”, - процитировала главу государства его Администрация (АП).

Обращаясь к губернатору Самарской области, Лукашенко заверил: “К вашим услугам здесь все, что вас заинтересует, что вы попросите. Для вас мы все сделаем. Для нас интересен ваш опыт по ракетостроению и самолетостроению”.

В АП также заявили о том, что благодаря сотрудничеству с Россией Беларусь “серьезно продвинулась в сфере авиастроения”. В качестве доказательства там привели работы по совместному проекту по созданию 19-местного многоцелевого самолета “Освей”, который разрабатывают на авиационном ремонтном заводе в Барановичах совместно с российским Уральским заводом гражданской авиации.

“Самолет “Освей” мы создадим обязательно. Мы выполним свои обязательства. Мы готовы здесь работать”, - прокомментировал этот проект Президент.

Он указал на мощную ремонтную базу в сфере самолетостроения, вертолетостроения и бронетехники, созданную в Беларуси, и заявил о намерении её “развивать до уровня производства”.

“Чтобы мы могли не только ремонтировать, но и производить. Начинали с каких-то узлов, особенно в самолетостроении, сейчас вышли на более высокий уровень. В этом плане у нас очень большой интерес к вашим предприятиям. Думаю, что здесь тоже мы найдем точки нашего соприкосновения”, - обозначил перспективные области сотрудничества с россиянами Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что первый опытный образец многоцелевого 19-ти местного самолёта «Освей» первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров пообещал представить в конце 2026 – начале 2027 года. Согласно программе разработки, утверждённой межправительственным соглашением, в течение 2027–2030 годов запланирована поставка в общей сложности 158 самолетов ЛМС-192 «Освей».

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