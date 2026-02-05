Сразу у двух белорусских банков возникли перебои с картами

Опубликовано: 05.02.2026 08:13 , Обновлено: 05.02.2026

Клиенты сразу двух белорусских банков в четверг, 5 февраля, могут столкнуться с проблемами с платёжными картами. У одного банка на утро намечены плановые технологические работы, у другого с вечера наблюдается технический сбой.

Так, технические сбои возникли у банка БелВЭБ . В результате некоторые клиенты банка столкнулись как с проблемами при проведении операций по картам, у кого-то дважды списалась комиссия банка, у кого-то - некорректно отображался баланс по карте.

В пресс-службе банка заверили, что сбои - временные, а специалисты уже “предпринимают все необходимые меры для скорейшего устранения неполадок” и пообещали оперативно восстановить стабильную работу систем.

В свою очередь Белинвестбанк назначил на утро 5 февраля плановые технологические работы. Клиентов предупредили, что из-за этого возможны перерывы в обслуживании банковских карт.

Вопреки обычной практике, когда техработы проводят в ночное время, когда люди пользуются картами по минимуму, на этот раз техработы пришлись на утренний час пик - с 08:00 до 10:00 .

В банке предупредили, что в это время в магазинах может не пройти оплата по карте, карта может не сработать в устройствах самообслуживания и при этом снять наличные в банкомате или пунктах выдачи наличных также будет невозможно.

Кстати, техработы в ближайшие сутки запланировал ещё и Беларусбанк , правда, на более удобное время: с 00:00 до 06:00 6 февраля . В банке предупредили, что в это время у их клиентов могут не работать банковские сервисы, так что важные платежи лучше провести сегодня заранее.