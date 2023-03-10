Опубликовано: 10.03.2023 12:13 , Обновлено: 10.03.2023

Александр Лукашенко 10 марта на заседании Совета министров, среди прочего, поднял проблему с овощами из стабилизационных фондов.

Он обратил внимание на плохие условия хранения продукции, ее низкое качество и отсутствие выборки.

«Конечно, не будет спроса и выборки, если к середине зимы все завяло и сгнило. Вопрос к губернаторам. Кто дает оценку условиям, в которых хранится продукция?» — спросил Лукашенко.

Кроме того, он поднял вопрос реализации продуктов из стабфондов торговыми сетями:

«Мы напрягаем аграриев, чтобы обеспечить население качественными отечественными продуктами по приемлемым ценам, а у торговли даже нет обязательств реализовать то, что выращено на родной земле».

Поэтому Лукашенко приказал главам областей разобраться с этим вопросом.

К слову, накануне у профсоюзов возникли претензии к некоторым торговым организациям по графикам закупки плодоовощной продукции белорусского производства из стабилизационных фондов, которые власти приказали наполнить осенью.

В свою очередь премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что объемы производства овощей и фруктов превышают возможности белорусов их потреблять.

Белорусы не успевают съедать овощи из стабфондов