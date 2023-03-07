Белорусы не успевают съедать овощи из стабфондов

Опубликовано: 07.03.2023 12:25 , Обновлено: 07.03.2023

Белорусские торговые сети не выбирают стабилизационные фонды овощей вовремя и делают это не в полном объеме, заявили в Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ). Однако, превышение предложения не всегда приводит к снижению цены на плодоовощную продукцию. Почему, объяснил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Мониторинг цен на социально значимые товары, проведенный в феврале 2023 года, показал, что “ситуация на потребительском рынке стабильная”, сообщили в ФПБ. Однако, у профсоюзов возникли претензии к некоторым торговым организациям по графикам закупки плодоовощной продукции белорусского производства из стабилизационных фондов, которые власти приказали наполнить осенью.

В частности, профсоюзы выявили ряд случаев, когда торговые организации не забирали со складов фрукты и овощи в тех объемах, которые были запланированы заключенными договорами. В результате “крестьяне несут двойные издержки, связанные с хранением и невозможностью реализовать выращенный урожай в удобное для себя время”, пояснили в ФПБ.

В свою очередь премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время совещания по вопросам развития тепличного производства в ОАО “ДорОРС” 7 марта заявил, что некоторые проблемы с обеспечением белорусов фруктами и овощами зимой происходит из-за неравномерности производства. Но объемы производства овощей и фруктов превышают возможности белорусов их потреблять. Получается, они просто не успевают съедать все, что осенью власти заложили в стабфонды?

“Годовые объемы производства существенно превышают потребности внутреннего рынка, но имеет место неравномерность”, - заявил белорусский премьер.

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Зачем торговым сетям тогда брать овощи, которые не смогут продать, в ФПБ не пояснили.

Что касается цен на социально значимые продукты, то по сравнению с февралем 2022 года, согласно данным ФПБ, большинство белорусских овощей, такие как капуста, свекла, морковь, картофель, подешевели. Подорожал только репчатый лук и “несезонные” овощи: перец, помидоры, огурцы. Цены на них выросли более чем на 20%.