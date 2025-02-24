"Все рабочие точно будут в тренде" - В Zara в Минске заметили "обляпанные штаны". Сколько стоят?

🎥 Видео

Опубликовано: 24.02.2025 12:18 , Обновлено: 24.02.2025

Блогер опубликовал в TikTok ролик, в котором показал "обляпанные штаны", как, с его слов, у рабочих и маляров, в магазине Zara в минском торговом центре. И комментаторы обрадовались такому тренду.

“В Zara вышла новая коллекция 2025 года. Штаны с такой побелкой, покраской, такая роба чисто. Знаете, сколько стоят? Я думаю, сейчас все рабочие, маляры точно будут в тренде, такая малярная тема”, - считает блогер.

А цена этих брюк - 219 рублей. “Маляры, вы в тренде в 25 году стопроцентно. Можно сэкономить на Zara и ходить в таких обляпанных штанах”, - утверждает мужчина.

“Наконец-то я могу теперь ходить в грязной одежде, пусть думают, что я миллионер”, - рассказал о своих планах один комментатор.

“Малярам можно не переодеваться после смены”, - считает другой.

“Очень вовремя я ремонт начала, скоро обзаведусь модными брюками, свитером, кепкой, вполне возможно, и кедами”, - поделилась пользовательница TikTok.

Кого-то интересовало, есть ли у обляпанных брюк запах. Другая комментаторша спросила, “будет ли мода на вещи сварщиков”.

Еще один юзер поделился лайфхаком: “Берете на ВБ [Wildberries] зеленые штаны за 50 р и маленькую баночку розовой краски. Не благодарите!”

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, что предлагал купить осенью 2024 года магазин Zara в минском торговом центре. К примеру, кардиган “из шкафа бабушки” стоит 199 рублей. Комментаторы в основном возмущались ценами и ассортиментом, однако не все.

«Обувь из серии «Джунгли зовут» — В TikTok показали осенний ассортимент Zara в Минске. Что по ценам?