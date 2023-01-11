Все кафе Беларуси обязали указывать в меню новый пункт

Опубликовано: 11.01.2023 14:45 , Обновлено: 11.01.2023

Совет министров Беларуси опубликовал постановление № 964 от 30 декабря, в котором обязал заведения (например, кафе и рестораны) добавить в меню новый пункт.

Согласно документу, теперь различные заведения общепита должны указывать страну происхождения товаров. При чем, не только в бумажном меню, но и на электронных табло, грифельных досках, стендах или в Интернете.

Кроме этого кафе и рестораны должны указывать наименование, количество (порцию) и цену блюда.

А при продаже алкогольных напитков в меню или винной карте должны указывать название алкогольных напитков, страну их происхождения, емкость потребительской упаковки и их цену, объем и цену порции.

По усмотрению продавца в меню также может быть прописана другая информация.

Напомним, что в этом же постановлении правительство Беларуси запретило продавать на рынках весовой творог, масло и другие продукты (но есть исключения). Кроме того — большинству магазинов больше нельзя выкладывать алкоголь в прикассовой зоне.