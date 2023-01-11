Совмин запретил белорусам продавать творог на рынках. Но не весь
Совет министров Беларуси принял постановление, в котором запретил продавать на рынках весовой творог, масло и другие продукты. Но есть исключения.
Так, согласно постановлению №964 от 30 декабря «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров», с 22 декабря 2023 года на рынках нельзя будет продавать «не расфасованные изготовителями в потребительскую упаковку»:
- творог и творожные изделия;
- масло из коровьего молока;
- маргариновую продукцию.
Однако запрет не будет касаться продажи собственной продукции изготовителями, крестьянскими фермерскими хозяйствами и физическими лицами, которые ее произвели.
Отметим, что обсуждение этого постановления открыли на правовом форуме Беларуси еще в начале августа 2022 года. Тогда запрет на продажу молочных продуктов власти объясняли увеличением случаев продажи фальсификата.
Всего в списке запрещенных к продаже на территории рынка товаров 42 позиции:
- На торговых местах
Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.
К слову, в этом же постановлении прописан запрет магазинам выкладывать алкоголь в прикассовой зоне. Но там также есть исключения.