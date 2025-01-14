Опубликовано: 14.01.2025 14:15 , Обновлено: 14.01.2025

В Беларуси не планируется вводить специальный налог на богатство, заявил новый министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко, сообщило госагентство БелТА. «Не вижу необходимости введения каких-то отдельных налогов», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, действующая налоговая система, которую постоянно реформируют, уже обладает всеми инструментами, чтобы «точечно взять дополнительные доходы там, где они формируются».

Министр заявил, что стандартный перечень налогов соответствует общепринятым стандартам и позволяет дифференцировать налогообложение по уровню доходов. Для этого, по его словам, используются налоговые льготы и особенности определения налоговой базы.

Стоит отметить, что в Беларуси уже существуют механизмы, которые можно условно назвать «налогом на роскошь». Например, повышенные в 10 раз ставки транспортного налога применяются к автомобилям повышенной комфортности, с момента выпуска которых прошло не более трёх лет. Перечень таких авто ежегодно определяет Совмин.

Также действует повышенная ставка (25%) подоходного налога с физических лиц, чей годовой доход превышает 220 тысяч белорусских рублей.

Ранее на вопрос о введении налога на богатство уже отвечал Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко. Редакция Telegraf.news рассказывала, что он ответил.

Глава нижней палаты парламента рассказал, введут ли в Беларуси налог на богатство