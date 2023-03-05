ВРП Минской области упал в январе на 8,2%. Какая область чувствовала себя лучше всех?

📊 Анализ

Опубликовано: 05.03.2023 15:18 , Обновлено: 05.03.2023

Согласно данным Белстата, в январе 2023 года экономика Минской области показала падение на 8,2%. Это самый большой показатель по всей стране. Средний показатель по Беларуси был -5%.

[info_b]Напомним, что ВВП - это Валовой внутренний продукт (считается для всей страны), а ВРП - Валовой региональный продукт (считается для отдельных регионов). [/info_b]

При этом и сам Минск (его всегда считают отдельно из-за масштабов) не смог удержаться от падения. ВРП столицы снизился на 7,3%.

Могилевская область показала падение на -6,7%, а Гомельская - на -4%. ВРП Витебской области снизился на -2%. В то время, как Бресткая область смогла удержаться в рамках падения всего на -1,1%. Гродненская область отметилась -1,3% спада.

Кстати, аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном обзоре предсказали рост ВВП Беларуси к лету этого года, но при одном важном условии. По мнению экспертов ЕАБР, в ближайшие месяцы темпы сокращения ВВП Беларуси могут остаться вблизи декабрьского значения и начнут замедляться весной, а к лету ВВП может перейти к росту, однако «при отсутствии новых шоков».

ЕАБР спрогнозировал рост ВВП Беларуси к лету 2023 года