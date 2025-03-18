"Вопрос в размерах" - Турчин ответил, запустят ли в Беларуси станок для денег

Опубликовано: 18.03.2025 14:33 , Обновлено: 18.03.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин 18 марта ответил на слухи о запуске печатного станка для денег в стране. По словам главы правительства, "вопрос в размерах эмиссии".

“Отвечая на волнующий вопрос, что сейчас новое правительство вместе с Нацбанком напечатает такое количество денег, что экономика рухнет, валютный курс рухнет, гиперинфляция (появится. — Прим. ред.)… Я хочу всех успокоить”, - [link href=“https://www.sb.by/articles/turchin-razveyal-slukhi-o-vklyuchenii-pechatnogo-stanka-v-belarusi-eta-situatsiya-isklyuchena.html” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] Турчина госиздание sb.by.

По его словам, сейчас в правительстве и Нацбанке “работают достаточно компетентные люди”, понимающие “все вызовы и риски”. “Вопрос в размерах эмиссии. Если эмиссия производится в разумных размерах, то она не оказывает негативного влияния на экономику”, - считает премьер, [link href=“https://belta.by/society/view/turchin-prokommentiroval-sluhi-o-zapuske-v-belarusi-pechatnogo-stanka-703218-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] его слова госагентство БелТА.

[info_b]Эмиссия наличных денег — это выпуск в обращение монет и банкнот.[/info_b]

Он исключил “печатания денег без разумных подходов” в Беларуси. Числовое выражение “разумных размеров” премьер не озвучил. Еще он сказал, что задача белорусского правительства - “сбалансированный экономический рост”.

“Выбирая между большим ростом и макроэкономической стабильностью, я бы выбирал второе. Мы должны обеспечить рост экономики, ни в коем случае не навредив этой стабильности”, - добавил Турчин.

БелТА написало, что слухи о запуске печатного станка распространили “в некоторых так называемых экспертных кругах” без уточнения, что за они.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта объяснил назначения нового премьер-министра Турчина и председателя правления Национального банка Романа Головченко. Он рассказал, кто, по его мнению, долго сидел “на горячей сковородке” и кто “может резко крутануть”.

«Можете резко крутануть» — Лукашенко объяснил назначения премьер-министра и главы Нацбанка. Что за «горячая сковородка»?