"Вообще бесценны" - В белорусском магазине заметили "сувениры" до 9600 рублей. В TikTok поспорили

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Опубликовано: 14.03.2025 18:01 , Обновлено: 25.04.2025

В одном из магазинов, вероятно, в Слуцке Минской области заметили в продаже "сувениры", цены на которые доходят до 9600 рублей. Комментаторы принялись спорить, "дороговато" за такие товары или они "бесценны".

В витрине магазина показали знаменитые слуцкие пояса. 9600 рублей стоит один из показанных “сувениров”, другие дешевле: 2070, 2100, 7200.

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Слуцкие пояса были элементом мужского костюма в Великом княжестве Литовском (ВКЛ). Такой пояс считали признаком благородного происхождения, а его наличие указывало также на благосостояние владельца. Слуцкие пояса ткали на ручных станках в технике уточного гобелена. В орнаменте использовали народные узоры (васильки, незабудки, дубовые листья, желуди) в сочетании с восточными мотивами.

С 2012 года на предприятии худпромыслов “Слуцкие пояса” организовали производство копий, аналогов слуцких поясов 18-го века.

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“Слуцкие пояса ткут из тонких шелковых золотых и серебряных нитей. Длина - от 2 до 5 м. Ширина - от 30 до 50 см. Один пояс изготавливается за 60 часов. Это наше национальное достояние! Не просто сувенир”, - написала одна комментаторша.

“Слуцкие пояса вообще бесценны”, - считает другая. Кто-то предположил, что через “лет 50 еще дороже будут” стоить слуцкие пояса.

Другая пользовательница TikTok посчитала, что за такой “сувенир” “дороговато”: “Я сначала подумала, что ролик снят до деноминации. Потом присмотрелась - нолики после точки. Простите, но это дороговато”.

“И никто это не купит, будет лежать, как в музее”, - считает третья. Еще один юзер не комментировал цену, а высказал впечатление от поясов: “Какая красота! Достойный представительный сувенир”.

“Когда я училась в Слуцке, нас водили туда пару раз. Помню, как рассказывали, что раньше за один пояс в несколько метров можно было купить целую деревню вместе с крестьянами”, - поделилась комментаторша.

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