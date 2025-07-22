«Воюют не по-честному» - МАЗ пожаловался на «жёсткую конкуренцию» на российском рынке

Опубликовано: 22.07.2025 07:48 , Обновлено: 22.07.2025

Белорусский производитель пассажирских автобусов МАЗ пожаловался на "жёсткую конкуренцию" на российском рынке, в том числе в ценовом сегменте. Об этом заявил Александр Игнатюк, заместитель генерального директора ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" – директор по экономике.

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Игнатюк назвал российский рынок “высоконкурентным”.

“Конечно, мы чувствуем там и местных производителей, которые являются хозяевами рынка, надо сказать честно, и внешних китайских игроков, которые на этом рынке тоже очень активно участвуют. Но мы имеем свою нишу, имеем свою долю”, - рассказал о ситуации на рынке соседней страны топ-менеджер белорусского предприятия.

По его словам, бренд “МАЗ” в России “знают и ценят” и “воспринимают как действительно серьёзного игрока”. При этом Игнатюк, отвечая на вопрос журналиста Кирилла Казакова о нечестной конкуренции в Санкт-Петербурге, где, по его словам, “постоянно горят МАЗы”, признал, что в отдельных случаях конкуренты на российском рынке “воюют не по-честному”.

“Воюют, и как вы сказали, и не по-честному, так и в ценовом сегменте очень сильно воюют. Поэтому мы стараемся работать открыто”, - пояснил Игнатюк.

При этом Санкт-Петербург он назвал для белорусского МАЗа “стратегическим городом”, в котором белорусский производитель занимает достаточно большой удельный вес в сфере городского общественного транспорта.

“Мы там создаем сервисное обслуживание, скажем так, более точечно по сравнению с тем, как мы работаем в остальных регионах. Там у нас создано свое специализированное подразделение нашей дочерней компании “МАЗ-РУС”, которая занимается непосредственно обслуживанием этой техники в автопарках, обучением водителей, обучением механиков”, - рассказал заместитель гендиректора МАЗа.

Игнатюк сообщил, что в 2025 году в новом цехе автобусного завода планируется произвести 2 300 единиц пассажирской техники. Порядка половины из них планируется отправить в Россию. Так, предприятие подписало большой контракт на поставку электробусов, на Санкт-Петербург пойдут автобусы-гармошки. За последние два месяца, по словам Игнатюка, предприятие выиграло российских тендеров на поставку порядка 500 единиц техники, включая Краснодар, Владивосток, Владимир, Норильск и ряд других городов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого месяца руководство МАЗа заявило о 100%-ной локализации производства электробуса большого класса МАЗ 303Е23, но не в рамках страны, а в рамках Союзного государства с Россией. Об этом генеральный директор МАЗ — управляющей компании холдинга “БЕЛАВТОМАЗ” Валерий Иванкович заявил 8 июля после подписания соглашений с российскими компаниями, поставляющими свои комплектующие белорусскому производителю.

МАЗ заявил о 100%-ной локализации своих электробусов. Но есть нюанс