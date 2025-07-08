МАЗ заявил о 100%-ной локализации своих электробусов. Но есть нюанс

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Опубликовано: 08.07.2025 14:48 , Обновлено: 08.07.2025

Руководство Минского автомобильного завода (МАЗ) заявило о 100%-ной локализации производства электробуса большого класса МАЗ 303Е23, но не в рамках страны, а в рамках Союзного государства с Россией. Об этом генеральный директор МАЗ - управляющей компании холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович заявил 8 июля после подписания соглашений с российскими компаниями, поставляющими свои комплектующие белорусскому производителю.

Иванкович рассказал, какие детали для белорусских электробусов, а также трамваев уже поставляются российскими производителями, входящими в группу компаний “ИТЭЛМА”. Это электроника с программным обеспечением, внутренняя электронная автобусная инфраструктура, аккумуляторные батареи, зарядные устройства. Белорусская сторона же, по его словам, берёт на себя “всю механику” - кузов, оси, мосты и так далее.

Такое сотрудничество, по словам гендиректора МАЗ, позволяет предприятию “выходить на рынок с конкурентоспособным продуктом” и вместе с российскими партнёрами “совместно управлять себестоимостью” продукта, передало госагентство БЕЛТА.

Первым “полностью импортозамещенным продуктом”, локализованным в Беларуси и России на 100%, стал электробус большого класса МАЗ 303Е23, представленный публике в апреле 2025 года. Основные компоненты этой модели, такие как каркас, детали интерьера и экстерьера, рабочее место водителя, мультиплексная система, тормозные системы производятся в Беларуси, силовая часть электробуса - в России. Российские тяговые батареи и телематическую систему также начали устанавливать на трамваи производства “БКМ Холдинга”.

Кроме того, белорусская сторона рассматривает возможность сотрудничества с данными российскими компаниями в производстве автомобилей “БЕЛДЖИ”. По словам представителей группы “ИТЭЛМА”, уже в 2026-2027 годах российские компании могут начать поставлять для них:

мультимедийную систему,

блоки кузовной электроники,

антиблокировочную тормозную систему (АБС).













Ранее Telegraf.news рассказал, что о планах устанавливать на выпускаемые в Беларуси автомобили белорусско-китайского бренда”БЕЛДЖИ” электронных компонентов российского производства в мае прошлого года рассказывал генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский, принимая делегацию из Новосибирской области России.

«БЕЛДЖИ» предложила ставить на автомобили российскую электронику