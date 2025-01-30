Во сколько обойдётся 1 день отдыха в санаториях Беларуси в 2025 году? В РЦО назвали сумму

Опубликовано: 30.01.2025 15:29 , Обновлено: 30.01.2025

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (РЦО) Геннадий Болбатовский рассказал, сколько будет стоить койко-день в белорусских санаториях в 2025 году. Речь идёт о стоимости отдыха как с господдержкой, так и без.

Болбатовский отметил, что средняя цена путёвки за один койко-день в 2024 году, приобретённой за средства бюджета, составила 54 рубля. Если же её покупали в свободном доступе, то в среднем по году стоимость составляла 110 рублей, передало информагентство БелТА.

“Что касается динамики на текущий год, то по закупке, которую сделал республиканский центр, стоимость одного койко-дня по путёвкам составит 61,5 рублей. По свободной реализации мы прогнозируем рост в пределах макроэкономических показателей”, — заявил Геннадий Болбатовский.

Интересно, что в начале декабря 2024 года цифры были выше. Тогда директор предположил, что в 2025 году плата за один койко-день в санатории для взрослого человека (при условии, что путёвку купили за счёт средств государственного социального страхования) составит около 80 рублей, сообщило информагентство Sputnik.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кому ежегодно положена бесплатная путёвка в санаторий, а кто может безвозмездно оздоровиться раз в два года. Также в ведомстве объяснили, кто и в каком случае имеет право на материальную помощь в размере 420 рублей, если по медицинским показаниям поехать в лечебницу не может.

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