Власти Витебской области отменили лимиты на вывоз продуктов в Литву и Латвию

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Опубликовано: 06.02.2025 08:46 , Обновлено: 06.02.2025

Витебский областной исполнительный комитет отменил ограничения, введённые белорусским правительством на вывоз определённых продуктов за границу. Действие запрета Совмина не будет распространяться на физических лиц, выезжающих в Латвию и Литву в этом году.

Соответствующее решение Витебского облисполкома №39 6 февраля было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В нём прописано, что свободно перевозить продукты через границу с Литвой и Латвией физические лица могут до 31 декабря 2025 года (если впоследствии действие этого решения не будет продлено).

Ранее в январе этого года алогичное решение приняли власти Гродненской области, отменив действующие лимиты для тех, кто в этом году пересекает границу области с Литвой и Польшей.

Напомним, Совет министров своим постановлением №224 от 12 апреля 2022 года запретил вывозить за пределы ЕАЭС ряд продуктов питания, введя строгие лимиты даже для тех, кто приобретал товары для личного пользования по определённому перечню товаров. В него, в числе прочего, попали мука, многие крупы (гречка, рис, овсянка, манка, перловка, пшено), макаронные изделия, растительное масло, сахар, соль, мясные, молочные и рыбные консервы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года правительство Беларуси на три месяца запретило вывозить из страны картофель. В пресс-службе Совета министров сообщили, что сделали это для “обеспечения внутреннего рынка сельхозпродукцией в межсезонный период”.

Совмин ограничил вывоз картошки из Беларуси на 3 месяца