Власти Минска пообещали места на ярмарках дачникам для продажи урожая, но предупредили о штрафах в 210 рублей

Опубликовано: 10.09.2025 15:51 , Обновлено: 10.09.2025

В государственном объединении "Столичная торговля и услуги" Минского городского исполнительного комитета рассказали, как владельцы дач и приусадебных участков могут поучаствовать в традиционных сельскохозяйственных ярмарках не в качестве покупателей, а в качестве продавцов. Сезон ярмарок официально стартует в Минске уже 20 сентября. Узнали, какие документы нужно приготовить потенциальным продавцам и о каких штрафах следует помнить.

Когда и где откроются сезонные ярмарки?

Самая крупная торговая площадка сезонных продуктов в Минске откроется на парковке у “Чижовка-арены” (улица Ташкентская, 19). Она также заработает в следующую субботу, 20 сентября , и будет работать каждые выходные (по субботам и воскресеньям) по графику - с 8:00 до 16:00. Если погодные условия позволят, торговать овощами, фруктами и прочими сезонными товарами на этой площадке будут вплоть до зимы - последняя ярмарка намечена на 7 декабря .

Традиционную ярмарку у Дворца спорта в самом центре Минска (проспект Победителей, 4) в этом году также пообещали открыть, но работать она будет только одни выходные в месяц:

20 и 21 сентября с 9:00 до 17:00,

18 и 19 октября с 8:00 до 16:00,

1 и 2 ноября с 8:00 до 16:00.

Работать сельскохозяйственные ярмарки выходного дня будут и в каждом районе города - о их местоположении и графике работы можно узнать на сайте районной администрации.

Кому выделят места на ярмарках?

К участию в ярмарках “Столичная торговля и услуги” пригласила не только сельскохозяйственные организации и предприятия потребительской кооперации, но и фермерские хозяйства, и рядовых граждан, которые желают продать излишки своего урожая плодоовощной продукции. Для этого вовсе не обязательно открывать ИП и даже платить единый налог не всегда обязательно.

А вот заявку на участие в ярмарке направить в объединение Мингорисполкома придётся - только на основании такой заявки продавцам предоставляют места на сезонных ярмарках. Направить заявку нужно письменной форме на электронный адрес объединения “Столичная торговля и услуги” (orgtorg@stu.by) с указанием контактных данных и даты предполагаемой торговли.

Также в некоторых случаях придётся собрать некоторые документы, чтобы на законных основаниях продавать свой урожай. В частности, физическим лицам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, пчеловодством, которые платят за это налоги:

подтверждающая справка от местного исполкома, что сельхозпродукция выращена плательщиком или его близкими родственниками на земельном участке в Беларуси,

протокол испытаний на продукцию, если того требует законодательство (её обязательно иметь с собой во время торговли).

Физическим лицам, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, а продают сельхозпродукцию разово, без уплаты единого налога можно продавать следующее:

лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, дикоросы;

овощи и фрукты, другую продукцию растениеводства, кроме цветоводства, декоративных растений, рассады и семян;

молочные и кисломолочные продукты, в том числе в переработанном виде;

продукцию пчеловодства;

продукцию животноводства (кроме пушнины), полученную от домашних животных (крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, кролики, сельскохозяйственная птица), как в живом виде, так и продуктами убоя в сыром или переработанном виде.

Самые строгие правила для физлиц - по продаже молочки. Такую продукцию в обязательном порядке придётся сдать на ветеринарно-санитарную экспертизу в лабораторию рынка и строго соблюдать требования по продаже. К примеру, на ярмарке запрещается торговать нефасованным творогом и изделиями из него, коровьим маслом, маргариновой продукцией, если только речь не идёт о продукции, произведённой вами самостоятельно.

Справка из сельсовета, как и ИПшникам, потребуется и тем, кто захочет продать разово мёд со своей пасеки.

Какие штрафы могут грозить продавцам на ярмарке?

Впрочем, не только о справках следует позаботиться участникам сельхозярмарок. Как и другие продавцы, физические лица обязаны соблюдать правила организаторов, установленные на торговой площадке. Так, в “Столичной торговле и услугах” предупредили о штрафах в 5 базовых величин (то есть 210 рублей на сегодня) по статье 22.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях для тех, кто по окончании торгового дня не уберёт за собой коробки, паллеты, складную мебель и прочие предметы, которые загромождают территорию и будут мешать уборке территории, где организовали рынок выходного дня.

Поскольку зачастую под эти цели отводят автомобильные стоянки, в ГО “Столичная торговля и услуги” предупредили, что по окончании торгового дня все продавцы “обязаны освободить стоянку от автотранспорта”, в том числе от прицепов, палаток и прочих нестационарных объектов, которые торговцы приспособили себе под торговлю.

В противном случае организаторы ярмарок оставили за собой право вызывать ГАИ и отправлять транспортные средства и прицепы “в иные места”.

Кроме того, организаторы ярмарок потребовали от потенциальных продавцов-физлица “иметь опрятный вид” во время торговли.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Мингорисполкоме также пообещали оказать помощь с доставкой покупок 3 категориям покупателей на традиционных осенних ярмарках.

Организаторы осенних ярмарок пообещали помощь с доставкой 3 категориям белорусов. Когда заработают?