Организаторы осенних ярмарок пообещали помощь с доставкой 3 категориям белорусов. Когда заработают?

Опубликовано: 28.08.2025 08:03 , Обновлено: 28.08.2025

В Мингорисполкоме пообещали оказать помощь с доставкой покупок 3 категориям покупателей на традиционных осенних ярмарках. Узнали, когда они заработают в столице повсеместно, и что там можно будет купить.

В интервью агентству “Минск-Новости” начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная заявила, что сезон традиционных осенних сельскохозяйственных ярмарок в этом году в Минске стартует после того, как город отпразднует свой 958-й день рождения. В этом году праздничные мероприятия по случаю Дня города намечены на 13–14 сентября. Таким образом, первые массовые осенние ярмарки должны заработать в Минске 20–21 сентября .

По словам Нагорной, торговые площадки организуют во всех районах города (точные локации пока Мингорисполком не озвучил). Главной площадкой, как и в предыдущие два года, должна стать площадка у “Чижовка-Арены”. Туда пообещали свезти свою продукцию фермеры и сельхозпроизводители, а также предприятия Белкопсоюза со всей Беларуси.

Ярмарки планируют проводить каждые выходные при благоприятной погоде вплоть до конца ноября, если условия будут позволять.

Что касается продукции, то её ассортимент привычен — сезонные фрукты и овощи, такие как картофель, лук, морковь, капуста, свекла, мясные изделия и фермерское сало и молочная продукция, домашние заготовки и консервации, мёд и продукты пчеловодства, а также саженцы, рассада и цветы.

Кроме того, столичные власти пообещали организовать помощь в доставке товаров для трёх категорий покупателей:

пожилых людей,

инвалидов,

маломобильных категорий граждан.

В прошлом году таким льготным категориям помощь в доставке оказывали бесплатно, в том числе, привлекая к работе волонтёров и активистов БРСМ. Однако, куда обращаться покупателям, чтобы получить такую помощь, представительница Мингорисполкома не уточнила.