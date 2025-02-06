Власти Минска и трёх белорусских регионов утвердили новые тарифы на услуги ЖКХ

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Опубликовано: 06.02.2025 11:31 , Обновлено: 06.02.2025

Исполнительные комитеты Минска и трёх областей Беларуси утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые будут применяться в течение 2025 года. Тарифы скорректировали, исходя из обновлённых предельно допустимых тарифов, прописанных на этот года президентским указом № 45.

На Национальном правовом интернет-портале за последние дни соответствующие решения выложили исполкомы Минска, Брестской, Гродненской и Витебской области. Тарифы на основные услуги ЖКХ практически не отличаются, но по некоторым пунктам различия всё же имеются.

Так, если на водоснабжение в Гродненской и Витебской областях субсидируемый государством тариф установлен на уровне предельно допустимого - 1,8793 рубля за 1 кубометр, то в Брестской чуть ниже - 1,8494 рубля, а в Минске и вовсе самый низкий тариф - 1,7858 рубля.

Такая же ситуация с канализацией: самый низкий тариф установлен властями Минска - 0,9586 рубля за 1 кубометр (на Витебщине - 1,4913 рубля, в Гродненской и Брестской областях - 1,6267 рубля).

[info_b]Ознакомиться подробно с утверждёнными тарифами можно по следующим ссылкам:

для Минска - ссылка здесь,

для Брестской области - ссылка здесь,

для Витебской области - ссылка здесь,

для Гродненской области - ссылка здесь.[/info_b]

Постановления об утверждении новых тарифов для трёх остальных областей Беларуси пока не опубликованы.

Ранее Telegraf.news рассказал, больше всего, согласно президентскому указу, в этом году подорожают услуги по водоотведению (канализации). Если в прошлом году тариф для большинства белорусов составлял 1,3095 рубля, то в новом указе прописана цифра, на 24% выше — 1,6267 рубля за 1 кубометр воды. На остальные услуги ЖКХ тарифы поднялись на 9%-20% .

Появились тарифы для белорусов на воду, газ и отопление в 2025 году. А сколько заплатят «тунеядцы»?