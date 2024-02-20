Владельцев «Евроопта» уличили в недобросовестной конкуренции из-за подсолнечного масла

Опубликовано: 20.02.2024 15:14 , Обновлено: 13.11.2024

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уличила белорусскую компанию "Евроторг", которая является владельцем торговой сети "Евроопт", в "недобросовестной конкуренции на трансграничном рынке" совместно с российской компанией "Жировой комбинат". На этот раз поводом для разбирательства стало подсолнечное масло.

В комиссию на белорусскую и российскую компании пожаловалась группа российских компаний АО “ЭФКО” и ООО “КРЦ “ЭФКО-Каскад”. Они заявили, что “Евроторг” и “Жировой комбинат” торгуют маслом Almaro, упаковка и этикетка которого “имитирует дизайн этикетки масла Altero”, популярного в том числе и среди белорусских покупателей. Производителем оригинала является компания “ЭФКО”, которую наличие “имитации” возмутило.

Отметим, что для тех, кто хоть раз видел продукцию обоих производителей, схожесть упаковки (равно как и созвучие в названии мала) очевидна.

Так выглядит оригинальное масло Altero / скриншот с сайта "Е-доставка"

Так выглядит масло, признанное "имитацией" Altero / скриншот с сайта "Е-доставка"

В результате Евразийская экономическая комиссия признала претензии состоятельными и вынесла официальные предупреждения компаниям-нарушителям. Те, по данным комиссии, “в установленные сроки прекратили производство и реализацию масла Аlmaro”, на чём разбирательство и закончилось.

В ЕЭК подобные предупреждения рассматривают как “инструмент “мягкого регулирования”, который, по словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максима Ермоловича, ” дает возможность оперативно без наложения штрафных санкций восстановить конкуренцию на трансграничных рынках”.

Напомним, в прошлом году в “недобросовестной конкуренции” обвинили также онлайн-гипермаркет “Е-доставка”. Тогда признаки этого нарушение Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси усмотрело в рекламном ролике, в котором сравнивались цены на товары в “Е-доставке” с ценами в других торговых сетях.

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