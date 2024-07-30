Виноват банк? Адвокат рассказала, кому грозит штраф 2000 рублей за задержку зарплаты в Беларуси

Опубликовано: 30.07.2024 22:01 , Обновлено: 30.07.2024

В редакцию одной из белорусских газет обратилась жительница Минска с вопросом о том, кто виноват в задержке заработной платы. По её словам, такое на работе происходит "не первый раз", однако руководство утверждает, что в этом виноват сам банк. Адвокат рассказала, кто несёт ответственность в данной ситуации и кому может грозить штраф до 50 базовых величин.

“Ответственность за задержку как выплаты зарплаты, так и окончательного расчёта при увольнении несёт наниматель”, — подчеркнула адвокат.

Согласно ст. 10.12 КоАП РБ, невыплата или неполная выплата в установленный срок зарплаты или других перечислений, которые причитаются работнику в соответствии с законодательством, влечёт наложение штрафа в размере от 4 до 50 БВ (от 160 до 2000 белорусских рублей). Кроме того, если наниматель не выплатил зарплату в срок, это может стать основанием для досрочного расторжения трудового договора, передала газета “Аргументы и факты”.

Ранее Telegraf.news писал, что после долгого больничного наниматель уволил без предупреждения одну из своих подчинённых. Женщине ещё не успели закрыть листок нетрудоспособности, как она узнала, что на работу ей выходить некуда. Юрист рассказала, законны ли такие действия руководства.

Юрист рассказала, могут ли уволить белоруса после долгого больничного без предупреждения