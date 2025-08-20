Ветеринар, электрик, водитель и не только. Нашли сотню вакансий с зарплатой в 2 раза выше средней по Беларуси

Опубликовано: 20.08.2025 15:03 , Обновлено: 20.08.2025

Ветеринар и агроном, электрик и сварщик, спортивный инструктор и водитель. Всё это - специальности, по которым на портале Государственной службы занятости (ГСЗ) сегодня можно найти вакансии с весьма привлекательным предложением по зарплате - в два раза выше среднего показателя по Беларуси. Журналисты Telegraf.news собрали самые любопытные.

Всего в банке вакансий нашлось 99 вакансий (170 рабочих мест) с заявленной зарплатой от 5500 рублей , то есть более чем в 2 раза выше, чем средняя зарплата по Беларуси в июне 2025 года.

[inf]Исходя из данных Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов (то есть до вычета обязательных налогов и отчислений в фонд соцзащиты) в июне (самые свежие данные официальной статистике) составила 2717,8 рубля. [/inf]

Как обычно, в топе вакансий с самыми привлекательными потенциальными зарплатами - должности руководителей проектов , топ-менеджеров и начальников, которым готовы платить по 8 - 13 тыс. рублей в месяц. Там же, в топе, закрепились вездесущие айтишники: инженерам-программистам с “глубокими знаниями” в серверных технологиях и хорошим опытом работы, к примеру, готовы платить до 15,5 тыс. рублей в месяц.

Однако, как показал анализ базы вакансий, для того, чтобы зарабатывать сильно выше среднего даже не обязательно иметь специфическое высшее образование. Замыкает топ-10 самых “прибыльных” предложений вакансия для претендента с общим базовым образованием. Платить пообещали от 8500 до 9000 рублей, а заниматься придётся международными автомобильными перевозками по территории Евросоюза на автопоездах (по категории СЕ).

Кстати, вакансий водителей-международников с зарплатой сильно выше средней по стране в нашем списке оказалось достаточно много. Для них предложения по зарплате варьируется от 5,5 тыс. рублей (+суточные) до 9,3 тыс. рублей .

Ещё одну вакансию, для которой достаточно всего лишь общего среднего образования на ГСЗ выставил футбольный клуб “ТОРПЕДО-БЕЛАЗ”. Им требуется спортсмен-инструктор с хорошим знанием английского языка, которому готовы платить 5667,54 рубля .

Есть немало высокооплачиваемых вакансий, претендовать на которые могут выпускники ссузов, получивших профессионально-техническое или среднее специальное образование, например:

электромонтажнику в Минске предложили до 7000 рублей, но есть важное ограничение - работа вахтовая, на объектах в России;

в Минске предложили до 7000 рублей, но есть важное ограничение - работа вахтовая, на объектах в России; технику по наладке и испытаниям в Могилёве предложили до 8,5 тыс. рублей , также для работы в заграничных командировках;

в Могилёве предложили , также для работы в заграничных командировках; электрогазосварщику в Минске за сварку технологических трубопроводов, металлоконструкций пообещали платить до 6,5 тыс. рублей;

в Минске за сварку технологических трубопроводов, металлоконструкций пообещали платить до 6,5 тыс. рублей; сметчику в Гомельской области пообещали от 6,5 до 8 тыс. рублей.

Есть и с десяток любопытных вакансий для обладателей высшего образования:

командир воздушного судна Boeing -737 в компанию “Белавия” - от 8 до 18 тыс. рублей;

начальник смены блока БелАЭС - от 6039 до 9118,89 рубля;

геодезист в Молодечно - до 7 тыс. рублей;

главный агроном в Брестскую область - до 6 тыс. рублей;

главный бухгалтер в Минск -в 6458,4 рубля;

переводчик китайского языка в индустриальный парк “Великий камень” - 5642 рубля;

графический дизайнер в Мачулищи - от 5,5 до 6 тыс. рублей;

врач в частный медцентр на МРТ-обследования в Барановичах - 6 тыс. рублей;

главный ветврач на сельскохозяйственное унитарное предприятие в Витебской области - 5,5 тыс. рублей;

инженер-электрик в буровую компанию в Гомельской области - от 5,5 до 6 тыс. рублей.

Кстати, вакансией с самой высокой обещанной зарплатой, размещённой на сайте ГСЗ, по-прежнему остаётся вакансия менеджера в общество с ограниченной ответственностью «КПИ Спешл Проджектс». Ранее Telegraf.news рассказывал, что работать потенциальному соискателю придётся в сельской местности: адресом рабочего места значится деревня Цна Швабского сельсовета (Минская область, Логойский район), а среди требований к кандидату есть и весьма специфические - от 5 лет стажа работы на должности егеря до опыта работы в сфере дрессировки и взаимодействия с дикими животными. Но и зарплату пообещали “сладкую” - от 31 до 33 тыс. рублей.

Зарплата – от 31 000 рублей? Белорусов с опытом работы с животными позвали работать в деревню