Варится на 4 минуты дольше. Госстандарт запретил в Беларуси продажу российской гречки

Опубликовано: 03.01.2025 18:54 , Обновлено: 03.01.2025

Государственный комитет по стандартизации Беларуси (Госстандарт) внес в свой список опасной продукции гречневую крупу "Фермер". Дело в том, что варится она 29 минут при норме в 25. С 11 января нельзя продавать в стране этот продукт.

Производит гречку “Фермер” ООО «Дары полей» в российском Барнауле. “В результате испытаний установлено, что показатель “развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела” составила 29 минут при норме не более 25 минут”, - [link href=“https://danger.gskp.by/ReestrOp/384078” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] специалисты.

Фото: Госстандарт Беларуси

По этой причине, считают в Госстандарте, такая гречка не может идентифицироваться как быстроразваривающаяся. Кроме запрета на продажу, нельзя также ввозить в Беларусь этот товар с 11 января, а тот, что уже попал на полки магазинов, нужно изъять.

Ранее Telegraf.news писал, что Госстандарт Беларуси запретил ввозить в страну и продавать два вида слабоалкогольных напитков Santo Stefano. Впрочем, претензии к этому товару у белорусского ведомства были и раньше.

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