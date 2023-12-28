В Wildberries пообещали внедрить новую кнопку на сайте. Но не для всех?

Опубликовано: 28.12.2023 10:58 , Обновлено: 28.12.2023

Администрация торгового портала Wildberries сообщила, что с января 2024 года решила запустить на сайте кнопку отмены заказов. Но действовать она будет ограничено.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что покупателям позволят отменить покупку, на случай, если клиент сделал заказ случайно, выбрал не тот адрес или в чеке оказалось слишком много товаров (многие покупатели просто накидывают в корзину все, что им нравится, чтобы позже уже определиться, что нужно купить).

В компании уточнили, что кнопку можно будет найти на сайте и в мобильном приложении в разделе «Доставки» возле карточки товара. Действовать она будет в течение часа после заказа или до момента начала сборки посылки продавцом, если тот сделает это раньше.

В первое время кнопку смогут нажать только те заказчики Wildberries, кто заказывает товары с оплатой после доставки. Таких, по собственным данным магазина, больше 80%. Также на первом этапе кнопка будет действовать только для товаров, которые хранятся на складах Wildberries.

Ранее Телеграф писал, что Гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, российский онлайн-ритейлер начал работу на рынке КНР. Такое изменение означает, что Wildberries будет напрямую работать с китайскими производителями и продавцами.

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