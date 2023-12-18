Решил заменить белорусам Aliexpress? На Wildberries допустили китайских продавцов

Опубликовано: 18.12.2023 11:32 , Обновлено: 18.12.2023

Гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, российский онлайн-ритейлер начал работу на рынке КНР. Что это значит для белорусских покупателей?

По словам Бакальчук, такое сотрудничество означает, что Wildberries будет напрямую работать с китайскими производителями и продавцами: партнеры из Поднебесной сами будут поставлять свою продукцию на площадку для всех стран, где уже работает маркетплейс.

Пока же на площадке большинство продавцов были из России и Беларуси. И товары китайского производства также шли через них. Такое посредничество обычно отражалось на цене не в лучшую для покупателей сторону. В сравнении, например, с тем же Aliexpress китайские товары на российской площадке обходились дороже. Теперь же выход на китайский рынок означает работу без посредников.

При этом гендиректор Wildberries заверила, что допуск китайских селлеров не повлияет на основной бизнес компании – российский. Он остается приоритетным, сообщила Бакальчук. И добавила, на него приходится чуть более 90% от общего оборота Wildberries. По данным сайта ilex.by, на Беларусь приходится примерно 5% трафика.

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К слову, о «прямом» интересе Wildberries к китайскому рынку стало известно еще летом этого года: в открытом реестре китайского бюро по товарным знакам появилась данные, что Wildberries зарегистрировала свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг. Регистрация товарного знака на территории конкретной страны подразумевает потенциальное намерение компании выйти на ее рынок, ну или, как минимум, заблокировать возможность захвата товарного знака компании третьими лицами.

В конце августа Телеграф сообщал, что белорусы стали жаловаться: товары на Aliexpress, добавленные в корзину, становятся там дороже на 20% от указанной первоначально цены.

На самом деле, торговая площадка стала отображать при оформлении заказа налог, который власти Беларуси ввели для иностранных интернет-магазинов ещё в 2022 году.

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