В Wildberries объявили о возможности расплачиваться криптовалютой. А что на самом деле?

Опубликовано: 22.09.2025 14:37 , Обновлено: 22.09.2025

Компания Wildberries объявила об очередном эксперименте в Беларуси, который реализуют при поддержке Парка высоких технологий. Торговая площадка предложила белорусам расплачиваться за покупки криптовалютой, но оказалось, что сделать это напрямую по-прежнему нельзя.

Чтобы потратить криптовалюту на популярном маркетплейсе, белорусам придётся обратиться к посреднику - резиденту Парка высоких технологий, криптоплатформе Whitebird, которая выступает партнером Wildberries. На этой платформе можно обменять криптовалюту и получить взамен специальный электронный сертификат, а уже за счёт него оплатить заказ на Wildberries. Потратить сертификат на что-то иное будет нельзя.

Как пояснили в компании порталу Office Life, пока эта схема оплаты работает в тестовом режиме и доступна лишь ограниченной группе покупателей, участвующих в тестировании, но со временем его предполагают расширить для всех пользователей торговой площадки.

Объясняя нюансы сервиса, в Wildberries отметили, что приобрести сертификат за крипту можно как заранее, так и в процессе оформления покупки на Wildberries, но для этого пользователю придётся пройти процедуру регистрации и верификации в Whitebird. В компании также пояснили, что курс конвертации крипты (речь о таких популярных цифровых валютах, как USDT, ВTC, ETH, TRX, TON и некоторые другие) на платформе будет обновляться в режиме реального времени, а комиссию за покупку сертификата для Wildberries взимать не будут.

Сам сертификат будет в белорусских рублях - их автоматически зачислят на баланс пользователя Wildberries. Вывести на карту деньги с сертификата будет нельзя. В Wildberries объяснили это ограничение целями безопасности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе компания Wildberries прокомментировала для Telegraf.news, что происходит на их складе под Минском. Ранее продавцы показали огромные очереди, а клиенты пожаловались на задержки заказов.

Wildberries объяснил большие очереди на складе под Минском