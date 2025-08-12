В Витебске за долги выставили на продажу крупный торговый центр
В Витебске на аукцион выставили по-настоящему крупный объект — торговый дом ОАО «Витязь» на улице Петруся Бровки, открытый ещё в апреле 1993 года. В нём до сих пор можно купить мебель, а также телевизоры, бытовую и медицинскую технику производства самого «Витязя».
Стартовая цена за здание площадью почти в 3400 квадратных метров — чуть более 1,26 млн рублей .
Судя по описанию, в лот вошёл не только сам торговый дом, но и вся прилегающая инфраструктура: несколько ворот, крыльца, пешеходные дорожки, ограждение и инженерные сети.
На объекте есть обременения в виде ареста, ипотеки и действующих договоров аренды.
Торги запланированы на 28 августа 2025 года.
Заявки на участие принимаются до 27 августа, а потенциальному покупателю придётся внести внушительный задаток в 126 420 рублей .
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