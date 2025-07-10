В Скиделе выставили на продажу завод медпрепаратов

📷 Фото

Опубликовано: 10.07.2025 20:35 , Обновлено: 10.07.2025

На электронной площадке «БелЮрОбеспечения» появился аукцион на производственный комплекс в городе Скидель Гродненского района. Согласно документам, помещение площадью более 2000 квадратных метров принадлежит ООО «Новалок», а на торги оно попало как арестованное имущество по исполнительному производству.

Начальная цена — 1 060 000 рублей. Торги назначены на 29 июля.

Речь идёт о заводе, который открывали пять лет назад с участием индийского капитала.

Тогда сообщалось, что белорусско-индийское предприятие «Новалок» — это «новое высокотехнологичное производство принципиально новых лекарственных препаратов». В планах был выпуск таблеток для лечения ряда сложных заболеваний.

Фото: e-auction.by

При этом в описании лота сказано, что покупателю достанутся, грубо говоря, лишь стены.

«В помещении находится смонтированное оборудование (около 300 предметов), которое не входит в стоимость лота и подлежит передаче ООО „Новалок“», — говорится в условиях аукциона.

Фото: e-auction.by

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как белорусам на этой же площадке предложили купить нефтебазу.

Новость Телеграф