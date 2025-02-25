В Витебске ввели курортный сбор. Кому и сколько платить?

Опубликовано: 25.02.2025 18:00 , Обновлено: 25.02.2025

Витебский областной Совет депутатов ввёл курортный сбор на территории областного центра. Решение касается физических лиц, отдыхающих в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Витебска не менее суток.

Ставка курортного сбора составит 5% от стоимости путёвки или стоимости услуг с проживанием, если путёвка не оформляется. Суммы сбора запланировали отправлять в бюджет Витебска.

Механизм уплаты пока не ясен, в документе лишь указано, что курортный сбор взимается не позднее последних суток отдыха. До момента прибытия сбор авансом не взимается. В случае досрочного выезда уплаченная сумма (или её часть) не возвращается.

От уплаты курортного сбора освобождены, в частности:

Несовершеннолетние дети.

Ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Инвалиды I и II группы, а также лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов.

Лица, направляемые на оздоровление и санаторно-курортное лечение бесплатно за счёт средств государственных фондов и бюджета.

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