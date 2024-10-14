В Турции заметили селедку, морскую капусту и пасту с крилем белорусского производителя. На сколько больше цена?

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Опубликовано: 14.10.2024 13:07 , Обновлено: 14.10.2024

В курортном турецком городе Кемер на полках местного магазина заметили продукцию белорусского производителя Bremor. В частности пасту "Антарктик-криль классический", филе сельди "Матиас" и морскую капусту "Санта Бремор". Посмотрели, как отличаются турецкие цены от белорусских.

Так, 150-граммовая баночка пасты “Антарктик-Криль классический” в Кемере стоит 259,95 турецких лир ( 24,8 белорусских рубля), филе сельди (250 г) продают за 299,95 лир ( 28,7 рубля). А вот ценника на морскую капусту не было.

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Для сравнения: например, в сервисе Edostavka стоимость пасты “Антарктик-криль классический” (150 г) - 3,85 рубля (то есть примерно в 6 раз дешевле, чем в Турции). Здесь же 250-граммовое филе сельди “Матиас” продается за 5,1 рубля (или где-то в 5 раз дешевле, чем в кемерском магазине).

Примерно такие же цены в интернет-магазине Green: 3,59 рубля за 150-граммовую упаковку пасты “Антарктик-криль классический”, 4,69 - за селедку “Матиас”.

Ранее Telegraf.news писал, что глава Рыбного союза России Александр Панин сообщил о резком подорожании в стране красной икры. По его словам, несмотря на завершение лова, цены в октябре уже выросли на 25%, а к Новому году могут подняться еще на 10%.

Как утверждает специалист, это связано с ростом спроса на фоне “плохого нерыбного года”. Посмотрели, что с ценами на икру в Беларуси.

В России резко подорожала красная икра. А что в Беларуси?