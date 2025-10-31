В стабфондах Беларуси недобор по «борщевому набору» и яблокам ещё 19,4% - МАРТ

Опубликовано: 31.10.2025 08:02 , Обновлено: 31.10.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) отчиталось о результатах мониторинга овощехранилищ областей и Минска. Проверяющие изучили, как идёт закладка яблок и овощей так называемого "борщевого набора" в стабилизационные фонды страны. Оказалось, что пока в стабфондах недобор по овощам - не хватает ещё 19,4% от установленного правительством плана.

Так, на межсезонный период 2025/2026 гг. правительство потребовало заложить в стабфонды 148,78 тыс. тонн овощей из «борщевого» набора и яблок. По состоянию на 29 октября, в хранилища заложили порядка 119,85 тыс. тонн, то есть 80,6 % от общей потребности. Недобор есть по всем овощам и яблокам.

Только две позиции к концу октября оказались практически закрыты - это картофель (94,3%) и свекла (91,2%). Самые скромные показатели пока по капусте (55,4% от потребности) и яблокам (67,3%).

Впрочем, пока особых поводов для беспокойства нет - сроки закладки установлены правительством до 15 ноября 2025 года, так что время пополнить запасы на зиму ещё есть. К тому же, мало просто собрать достаточное количество овощей и фруктов, нужно ещё и сохранить их качество, чтобы в магазинах были свежие картошка, морковка и яблоки даже в марте следующего года.

Этому вопросу проверяющие из МАРТ также уделили пристальное внимание вовремя своего мониторинга. Они проверили в общей сложности 23 овощехранилища в Минске и областях Беларуси и признали качество заложенной там на хранение продукции “удовлетворительным”.

“В целом продукция хранится в оборудованных специальных складах с системами измерения температуры и влажности, а также в контейнерах или навалом. Визуальный осмотр показал отсутствие признаков порчи или гнили”, - отчитались в ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в августе МАРТ установил предельные максимальные розничные цены на фрукты и овощи в торговых сетях, поставленные из государственных стабилизационных фондов (по государственному заказу). Магазинам официально запретили превышать максимальную торговую надбавку в размере 30%.

МАРТ Беларуси установил максимальные цены на овощи в магазинах. Почем картошка и яблоки?