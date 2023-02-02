В США оценили падение добычи калия в Беларуси в 60%

Опубликовано: 02.02.2023 13:00 , Обновлено: 02.02.2023

Национальный информационный центр полезных ископаемых США (USGS) опубликовал отчет о производстве калийных удобрений в мире и основных странах-экспортерах. В нем сказано, что добыча калия в Беларуси в 2022 году упала на 60% по сравнению с 2021 годом.

Специалисты оценили добычу калия в Беларуси в 2022 году в 3 млн т. Тогда как в 2021 году в нашей стране добыли 7,63 млн т.

[info_b]USGS привел лишь оценочные данные, так как официальные об экспорте белорусских калийных удобрений закрыты с середины 2021 года.[/info_b]

Таблица: officelife.media

При этом, отметили эксперты, добыча калия в прошлом году сократилась во всем мире — на 6,3 млн т до 40 млн т. Например, в России она упала на 45% до 5 млн т. В то же время в Канаде она выросла на 12,7% до 16 млн т.

Авторы доклада подчеркнули, что на мировые поставки калия повлияли «экономические санкции против Беларуси и России, что привело к росту цен и снижению потребления».

Ранее Телеграф писал, что экспорт белорусских калийных удобрений из Беларуси в Индию за январь-ноябрь 2022 года снизился на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на посольство Индии в Беларуси.