Экспорт белорусского калия в Индию упал на 55% за 11 месяцев

Опубликовано: 30.01.2023 12:35 , Обновлено: 30.01.2023

Экспорт белорусских калийных удобрений из Беларуси в Индию за январь-ноябрь 2022 года снизился на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

О снижении объема поставок сообщило агентство ТАСС со ссылкой на посольство Индии в Беларуси.

Также в дипмиссии рассказали, что страны обсуждают возможность оплаты поставок белорусских калийных удобрений в индийских рупиях.

Ранее посол в Беларуси Алок Ранджан Джа назвал причиной проблем с поставками белорусского калия санкции Запада. А именно — были нарушены глобальные транспортные цепочки.

Он отметил, что калий является «основным источником прибыли для белорусской экономики» а также «основным источником калия для Индии». И выразил надежду, что проблему решат в ближайшее время.