В Соврепе пообещали ввести дополнительный подоходный налог для одной категории белорусов

Опубликовано: 22.09.2025 07:44 , Обновлено: 22.09.2025

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси (Совреп) по экономике, бюджету и финансами Владислав Татаринович анонсировал индексацию ставок налогов на будущий год и введение дополнительной ставки подоходного налога для одной категории белорусов. Таким образом в верхней палате парламента намерены "повысить справедливость налогообложения" в стране.

Такие меры, по словам Татариновича, заложены в проекте бюджета Беларуси на 2026 год, который в настоящее время проходит обсуждение в парламенте. Парламентарий пояснил, что в основу формирования проекта бюджета на будущий год закладывают оценку исполнения бюджета текущего года, на ряду с приоритетами и задачами на следующий бюджетный период.

“Следующий год – это первый год пятилетки. Поэтому проект бюджета сформирован на достаточно сбалансированной основе. Те меры налоговой политики, которые у нас предусматриваются на следующий год, носят такой плановый характер”, - заявил в эфире гостелеканала СТВ Татаринович.

Он пояснил, что порядка 70% от всех доходов госбюджета составляют именно налоги. Те ставки, которые установлены в рублях, как обычно, решили проиндексировать, а вот новацией станет дополнительная дифференциация налогообложения - введение дополнительной ставки подоходного налога для граждан с высокими доходами. Точные границы доходов, которые будут подпадать под определение “высокие”, парламентарий не назвал, ограничившись пока лишь общим описанием принципа дифференцированного налогообложения.

“Речь идет о том, что те наши граждане или собственники, владельцы, у которых квартиры, жилые дома по своим физическим параметрам, по квадратным метрам превышают в нашем понимании средние параметры. Усилить в этом отношении налогообложение налогом на недвижимость, выровнять ставки транспортного налога для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц, поскольку во многих случаях они осуществляют одинаковые виды деятельности, поэтому условия в этом отношении должны быть равные”, - заявил Татаринович.

По его словам, это “плановая работа, которая проводилась и в предыдущие годы”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусские налоговые органы ещё летом рассчитали имущественные платежи для физических лиц за 2024 год - это транспортный налог, земельный налог и налог на недвижимость, которые теперь можно оплатить единым платежом. Бумажные извещения на уплату этих налогов будут рассылать до 1 октября 2025 года, но точную сумму уже можно узнать в системе “Расчёт” (ЕРИП). В Министерстве по налогам и сборам дали белорусам подробную инструкцию, как внести платёж, и уточнили сроки.

МНС рассчитало имущественные платежи и дало белорусам инструкцию, как оплатить