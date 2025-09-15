В соцсетях сообщили о тарифе 200 рублей за поездку на такси в День города в Минске. Мингорисполком ответил

Опубликовано: 15.09.2025 17:26 , Обновлено: 15.09.2025

В День города Минска в TikTok появилось видео, где приложение одного из известных агрегаторов такси якобы предлагает поездку за 200 рублей.

Госагентство “Минск-Новости” обратились за комментарием в Мингорисполком. Зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко заявила, что чиновники провели проверку.

По ее словам, 12 и 13 сентября в Минске не было повышения тарифов, потому что “ни один перевозчик не подтверждает указанные цены”, передает госагентство.

“Это очередной вброс недостоверной информации — ни один перевозчик такси таких цен не подтверждает”, - утверждает чиновница.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске полноценно заработало такси от компании Wildberries — WB Taxi. Это произошло спустя 2 месяца после объявления о старте бета-тестирования.

Журналисты Telegraf.news также посмотрели цены в приложении. Так, доехать от торгового центра МОМО на Партизанском 150А до Володарского,22 стоило бы в WB Такси 15,70 рубля на Экономе и 19,70 на Комфорте.

В Минске заработало такси Wildberries. Сравнили цены с Яндекс Go, Fasten и A1