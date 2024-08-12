В "Сенице" начали продавать помидоры "размером с дыню". Почем?

🎥 Видео

Опубликовано: 12.08.2024 11:59 , Обновлено: 12.08.2024

На рынке в торговом центре "Сеница" поступили в продажу огромные помидоры. В Instagram-аккаунте ТЦ заявили, что они "размером с дыню". Сколько стоят?

“Крупные, сочные, мясистые помидоры, которые обязательно стоит попробовать!” - отметили в пресс-службе.

На опубликованном видео видно желтые томаты больших размеров. Некоторые едва ли дотягивают до настоящей дыни, но некоторые точно могут претендовать на звание гиганта.

А стоят они по 10 рублей за килограмм.

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А что по ценам в магазинах? Например, на сайте Edostavka сказано, что томат-сливка стоит по 2,49 рублей за килограмм. Обычный белорусский красный помидор там продают по 4,15, российский - по 5,19 BYN. Томат желтый слива (Беларусь) - 5,59 за кг. Томат розовый (Россия) - 5,85 за кг.

В Гиппо market цену на желтый помидор-сливку установили по 6,71 рубля за килограмм.

В Green томат розовый - по 5,99 за кг. Черри желтые и черные - по 9,02. Черный помидор - по 12,01 за кг.

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Ранее Telegraf.news писал, что белоруска показала в TikTok необычный сорт помидоров, которые вырастили её родители. Такие томаты можно делить на дольки, как мандарин, и удобно брать с собой. Однако пользователи соцсети разделились во взглядах на такой сорт овоща.

«Удобно брать с собой» — В TikTok показали помидоры «мандарины». Что за сорт?