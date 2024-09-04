В "СберБанке" рассказали, когда за просмотр баланса у белорусов снимут 3 рубля. И речь не о других банкоматах

Опубликовано: 04.09.2024 13:12 , Обновлено: 04.09.2024

В белорусском "СберБанке" объявили об увеличении комиссий за ряд некоторых операций. Ожидается, что с 12 сентября клиенты будут платить по новым тарифам за просмотр баланса на карте, её разблокировку из-за неправильно введённого PIN-кода, а также подключение SMS-оповещений. Хорошая новость заключается в том, что деньги спишут только в том случае, если человек обратится в Центр клиентской поддержки.

В пресс-службе “СберБанка” сообщили, что с 12 сентября 2024 года за сервисные операции в Центре клиентской поддержки установили новые размеры вознаграждений. Речь идёт о ситуации, когда человек обратился за помощью к специалисту посредством телефонного звонка или обращения на сайте. В таком случае комиссии составят:

3 рубля — за информацию об остатке денежных средств на карточке (за 1 запрос);

3 рубля — за изменение клиентских лимитов по карте (за 1 запрос);

3 рубля — за разблокировку карточки, которая была заблокирована по инициативе клиента;

4 рубля — за подключение и редактирование услуги «SMS-оповещение»;

4 рубля — за разблокировку карты, которая была заблокирована в результате неправильно введённого PIN-кода (за 1 запрос).

За что ещё снимут больше?

Кроме того, с 2 сентября за перечисление денег с карточек банка на другие, выпущенные банками-нерезидентами, “СберБанк” повысил тариф до 1,5% от суммы (минимум 5 рублей). Кроме того, в финучреждении напомнили, что между клиентами белорусского и российского «СберБанка» доступны переводы по номеру телефона получателя. Плата за отправление составляет 1% от суммы (минимально взимается 30 российских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в банке “БелВЭБ” рассказали об акции, которая продлится до 30 сентября 2024 года. Чтобы получить 30 белорусских рублей на покупки в продуктовых магазинах, пенсионерам нужно оформить специальную карту в любом из отделений страны. В финучреждении рассказали, что сделать это можно абсолютно бесплатно.

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