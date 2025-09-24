В России заблокировали партию картошки из Беларуси

Опубликовано: 24.09.2025 18:05 , Обновлено: 24.09.2025

Российское ведомство Россельхознадзор сообщило, что заблокировали поставку 22 тонн картошки из Беларуси. В ходе проверки оказалось, что у картошки нет надлежащих документов.

“22 тонны картофеля перевозились в адрес получателя из Ростовской области в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата, который должен был подтвердить ее происхождение, безопасность в фитосанитарном отношении и ее соответствие всем предъявляемым требованиям”, - сообщило российское ведомство.

Там заявили, что картофель считается высоко рискованным, а его нелегальный ввоз может “способствовать проникновению… и дальнейшему распространению различных опасных карантинных вредителей, болезней растений и сорняков”.

Ранее Telegraf.news писал, что Росстат поделился цифрами за первый квартал 2025 года, согласно которым поставки картошки из Китая в Россию выросли в 25 раз. Общая сумма составила 11 млн долларов.

Россия перешла на китайскую и грузинскую картошку? Росстат опубликовал цифры за 2025 год