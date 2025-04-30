Россия перешла на китайскую и грузинскую картошку? Росстат опубликовал цифры за 2025 год

📊 Анализ

Опубликовано: 30.04.2025 09:54 , Обновлено: 30.04.2025

Росстат поделился цифрами за первый квартал 2025 года, согласно которым поставки картошки из Китая в Россию выросли в 25 раз. Общая сумма составила 11 млн долларов.

Это на порядок больше, чем в 2024 году, когда за тот же период Россия импортировала клубней на 430 тыс. долларов. А согласно данным властей Грузии, экспорт картофеля в Россию в марте 2025 года достиг 5,6 млн долларов, что в 1,7 раза больше, чем месяцем ранее.

При этом цена картофеля в РФ выросла с начал года на 45,2%. И это на фоне того, что по итогам 2024 года цены на картофель в России выросли на 92%.

В итоге, поставки в России выросли не только из Китая, но и Египта. Минсельхоз РФ, однако, заверил, что рассчитывает на «достойный урожай» собственного картофеля, но при том увеличил квоту на беспошлинный ввоз импортной картошки в два раза — до 300 тысяч тонн.

В 2024 году урожай картошки в РФ снизился до 7,2 млн тонн с 8,6 млн тонн в 2023 году. Из-за чего, по данным Россельхознадзора, в прошлом году Россия нарастила импорт белорусского картофеля почти на 61%.

Ранее Telegraf.news писал, что правительство Беларуси ввело в марте 2025 года лицензирование вывоза картофеля за пределы страны. Соответствующее постановление уже подписано и должно вступить в силу после официального опубликования, сообщила пресс-служба Совмина в своём телеграм-канале.

Также премьер-министр Беларуси Александр Тручин подписал 16 апреля постановление № 713 (7), которое продляет действие предельных максимальных цен на некоторые овощи и увеличивает их. Если раньше такие цены должны были заменить предельные надбавки после 1 мая, то теперь это произойдет не раньше 15 мая.

Совмин Беларуси увеличил предельные цены на некоторые овощи и продлил их действие