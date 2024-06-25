В России спрогнозировали дефицит и подорожание иностранной техники уже осенью. К чему готовиться белорусам?

Опубликовано: 25.06.2024 21:21 , Обновлено: 25.06.2024

Российские дистрибьюторы и логисты заявили, что новые санкции Евросоюза (ЕС) против системы передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) могут привести к подорожанию импортной техники.

Если иностранные банки, которые подключены к СПФС, станут блокировать платежи из РФ, это может привести к падению импортного товарооборота с Китаем на 20-25%, рассказал газете “Коммерсантъ” старший партнер логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

По его словам, весь импорт из КНР уже в ближайшее время может подорожать на 10–20%. Учредитель бренда бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов спрогнозировал, что цены на электронику в России вырастут на 15–20% уже к сентябрю—октябрю 2024 года.

«Скорее всего, небольшие поставщики техники не смогут выйти на адекватную маржинальность [эффективность] бизнеса и просто закроют свои организации», - предположил Иманов.

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Он дополнил, что возможен также дефицит почти всей электроники и бытовой техники в России. “Компании уже сейчас сталкиваются с проблемами по оплате с третьими странами, что будет иметь отложенный эффект», - сказал эксперт.

Подорожание техники в РФ отразится на ценах в Беларуси?

Отметим, что большая часть бытовой техники поставляется в Беларусь через Россию. Соответственно, в случае подорожания в РФ поднимутся цены и в нашей стране.

Также возможно, что россияне будут приезжать закупаться импортной техникой в Беларусь.

Ранее Telegraf.news сообщал, что китайский производитель бытовой техники Haier, владевший брендом Candy в России, закрыл свой завод в Кирове из-за падения выручки. Она стала уменьшаться после начала войны в Украине, потому что мощности предприятия были рассчитаны также на европейский рынок.

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