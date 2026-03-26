В России Госкомиссия одобрила полный запрет вейпов. Ждём и в Беларуси?

Опубликовано: 26.03.2026 08:03 , Обновлено: 26.03.2026

Государственная комиссия РФ (Российская Федерация) по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции одобрила полный запрет производства, импорта и обращения в РФ электронных сигарет, вейпов и жидкостей для их заправки. Об этом 25 марта сообщили три источника, знакомых с ходом заседания, и из Министерства здравоохранения.

Пока это не значит, что запрет вступит в силу, но будет дан старт процессу разработки соответствующего законопроекта. По данным местного издания «Ведомости», изначально чиновники хотели обсудить усиление проверок продаж вейпов и жидкостей, но внезапно согласились на полный запрет.

Помимо вейпов, под запрет могут попасть и электронные кальяны, и трубки.

Тем временем в МВД (Министерство внутренних дел) Беларуси ранее признались, что хотели бы полностью запретить вейпы у нас в стране. Однако ведомство остановило то, что у Беларуси нет полноценной границы с Россией, и рынок вейпов и жидкостей в случае запрета просто ушел бы в тень.

МВД назвало причины, почему не может полностью запретить вейпы в Беларуси