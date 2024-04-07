В России Беларусь назвали четвертым по значимости партнёром. Кто на первых трёх местах?

Опубликовано: 07.04.2024 15:06 , Обновлено: 28.01.2025

Беларусь заняла четвёртое место в рейтинге стран - торговых партнёров России в 2023 году. Согласно данным национальных статистических служб, в первой пятёрке нет уже ни одной западной страны.

По данным федеральной таможенной службы России (ФТС), товарооборот России в 2023 году составил 710,1 миллиарда долларов.

Структура внешнеторгового оборота России выглядит следующим образом:

Азия – 51%

Европа - 23%

Ближний Восток - 11%

Ближнее зарубежье - 8%

Америка - 4 %

Африка - 3%

Главным торговым партнёром России стал Китай (240,1 миллиарда долларов), вторым — Индия (64,9 миллиарда долларов), третьим — Турция (56,5 миллиарда долларов).

На четвёртом месте, с товарооборотом в 55 миллиардов долларов, расположилась Беларусь, а замкнул пятёрку Казахстан (26 миллиардов долларов.)

Пятёрка лидеров внешнеторгового оборота России составляют 60% от совокупного товарооборота страны в 2023 году.

Любопытно, что из лидеров торговых отношений России пропали западные страны. Причиной этого стали санкции, после которых Россия была вынуждена переориентировать свой экспорт.

В десятке стран также находятся Германии, Южная Корея, ОАЭ, Бразилия и Нидерланды.

Ранее Telegraf.news писал о том, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 25 марта, назвали главный фактор, благодаря которому в марте произошёл рост ВВП. Кроме того, эксперты поделились данными о сфере, которая по-прежнему “проседает” в белорусской экономике.

В ЕАБР рассказали, почему экономика Беларуси начала ускоренно расти. А что её тянет вниз?