В России Беларусь назвали четвертым по значимости партнёром. Кто на первых трёх местах?
Беларусь заняла четвёртое место в рейтинге стран - торговых партнёров России в 2023 году. Согласно данным национальных статистических служб, в первой пятёрке нет уже ни одной западной страны.
По данным федеральной таможенной службы России (ФТС), товарооборот России в 2023 году составил 710,1 миллиарда долларов.
Структура внешнеторгового оборота России выглядит следующим образом:
- Азия – 51%
- Европа - 23%
- Ближний Восток - 11%
- Ближнее зарубежье - 8%
- Америка - 4 %
- Африка - 3%
Главным торговым партнёром России стал Китай (240,1 миллиарда долларов), вторым — Индия (64,9 миллиарда долларов), третьим — Турция (56,5 миллиарда долларов).
На четвёртом месте, с товарооборотом в 55 миллиардов долларов, расположилась Беларусь, а замкнул пятёрку Казахстан (26 миллиардов долларов.)
Пятёрка лидеров внешнеторгового оборота России составляют 60% от совокупного товарооборота страны в 2023 году.
Любопытно, что из лидеров торговых отношений России пропали западные страны. Причиной этого стали санкции, после которых Россия была вынуждена переориентировать свой экспорт.
В десятке стран также находятся Германии, Южная Корея, ОАЭ, Бразилия и Нидерланды.
Ранее Telegraf.news писал о том, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 25 марта, назвали главный фактор, благодаря которому в марте произошёл рост ВВП. Кроме того, эксперты поделились данными о сфере, которая по-прежнему “проседает” в белорусской экономике.
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