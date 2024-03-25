В ЕАБР рассказали, почему экономика Беларуси начала ускоренно расти. А что её тянет вниз?

Опубликовано: 25.03.2024 10:28 , Обновлено: 25.03.2024

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 25 марта, назвали главный фактор, благодаря которому в марте произошёл рост ВВП. Кроме того, эксперты поделились данными о сфере, которая по-прежнему "проседает" в белорусской экономике.

Эксперты отметили, что высокие темпы роста в январе-феврале 2024 года обусловлены “низкой базой соответствующего периода прошлого года”, когда сокращение ВВП составило 3,5%.

Также на росте ВВП сказался календарный фактор, благодаря которому в феврале текущего года белорусы работали больше по сравнению с 2023 годом.

По словам аналитиков, ключевым драйвером роста стала промышленность, которая обеспечила около половины всего прироста ВВП. Так, например, за январь-февраль 2024 года объём продукции вырос на 7,1% (в январе этот показатель был на уровне 5,4%).

Оптовый товарооборот увеличился на 8,1%, а розничный – на 12,6%. Положительный вклад также внесли следующие сферы:

сельское хозяйство (+5,9%);

транспортные услуги (+ 4,3%).

“Негативное влияние” на динамику ВВП по-прежнему оказывает сектор информационных услуг и связи, доля которых сократилась на 5,4%, рассказали в официальном Telegram-канале ЕАБР.

Ранее Телеграф писал, что экономисты Евразийского банка развития объяснили, как Беларуси удалось за месяц увеличить золото-валютные резервы на 125,1 миллиона долларов.

Экономисты ЕАБР объяснили, как Беларуси удалось за месяц увеличить ЗВР на $125,1 млн