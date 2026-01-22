В РНПЦ в Минске позвали на работу санитарок. По зарплате возникли вопросы - "И в больницах работать надо!"

Опубликовано: 22.01.2026 15:20 , Обновлено: 22.01.2026

Один из республиканских научно-практических центров (РНПЦ) в Минске кинул клич в поисках санитарок и медсестёр по соцсетям. Среди комментаторов в Threads желающих откликнуться на вакансию не нашлось, но полюбопытствовать о зарплате некоторые всё же решились. Ответ энтузиазма потенциальным соискателям, увы, не добавил.

Свежая кровь потребовалась в кардиохирургическое отделение одного из столичных РНПЦ, куда поступают пациенты на плановое лечение (то есть речь не об экстренных пациентах). Отделение - на 25 коек, а на работу готовы брать и студентов на подработку, и пенсионеров. Однако, судя по словам самой сотрудницы больницы, которая и разместила своё объявление в соцсети, очереди их желающих устроиться туда на работу не стоит.

“За три года никто не пришёл, ни одного молодого специалиста нам не распределили! Текучки нету, если посмотреть наше отделение. Но потребность - в каждом отделении, поверьте!” - призналась женщина в комментариях.

Некоторые комментаторы, вступившие с ней в дискуссию, предположили, что отсутствие очереди из кандидатов объясняется маленькой зарплатой при достаточно большой нагрузке и ответственности. По словам автора поста, в их РНПЦ медсестра, работающая на ставку, получает в среднем 1350-1400 рублей , а санитарка - в районе 1000 рублей .

“Жуть, конечно. Зарплата маленькая, а работа ответственная. В общепите больше платят гораздо”, - прокомментировала такие зарплаты одна из пользовательниц соцсети.

“В Минске море предложений намного интереснее… Долго вы будете искать. Ну к примеру - дочка пошла работать в магазин шмотья. Студентка, полставки. 800 рублей”, - поделилась своим примером другая.

Спорить о размере зарплаты автор поста с комментаторами не стала, но не преминула заметить, что кому-то нужно работать и в бюджетном секторе, который в Беларуси не отличается высокими зарплатами.

“О медработниках и их нехватке мы начинаем вспоминать и думать, когда начинаем болеть сами и родственники! Поэтому у вашей дочки и вас есть выбор, но и в больницах работать надо!” - заметила она.

Некоторые отметили, что такая работа вполне подойдёт для подработки тем же студентам. Отозвались в комментариях даже бывшие сотрудники этого РНПЦ, которые назвали работу в кардиологии “отличным толчком в жизнь”.

Где санитаркам можно заработать больше?

Кстати, на портале Государственной службы занятости (ГСЗ) сейчас размещено достаточно много вакансий младшего медперсонала. Одних только санитарок в Минске ищут по 613 объявлениям. Разбежка по зарплате на достаточно большая.

Самые высокие зарплаты, как показал мониторинг вакансий ГСЗ, в городских социальных пансионатах - от 1450 до 1600 рублей . Но работодатели честно предупреждают потенциальных соискателей, что вакансия предполагает тяжёлый труд, в том числе физический, поскольку их основная задача - ухаживать за пациентами, по умолчанию нуждающимися в постороннем уходе.

Ещё более внушительные суммы могут получить санитарки, работающие в операционной оперблока. К примеру, в столичном РНПЦ неврологии и нейрохирургии там предлагают от 1400 до 2800 рублей . Принять на работу могут кандидата с обычным школьным образованием, но работа - в три смены и точно не из простых в моральном плане.

Однако таких “денежных” вакансий на сайте ГСЗ - считанные единицы. В большинстве случаев предложения обычных поликлиник и больниц для санитарок на полную ставку колеблются в диапазоне от 900 до 1200 рублей .

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