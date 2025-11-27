В правительстве назвали год, когда белорусов полностью обеспечат своими «зимними» помидорами

Опубликовано: 27.11.2025 13:04 , Обновлено: 27.11.2025

В правительстве назвали точные сроки, когда белорусов полностью обеспечат отечественными помидорами, в том числе, в межсезонный период. Новые плановые цифры, установленные правительством для белорусских аграриев, 27 ноября озвучил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко.

Новые сроки Шулейко обозначил в тематическом докладе, представленном депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики.

Вице-премьер отчитался о том, что потребность внутреннего рынка в свежих огурцах белорусским аграриям уже удалось закрыть полностью, а вот по томатам пока недобор. Больше всего это ощущается в межсезонный период.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, в 2023 году потребности белорусов в свежих помидорах зимой местные производители закрывали только на 37%. В начале этого года в ведомстве обещали довести эту цифру до 86% к 2027 году.

Однако Шулейко в своём докладе обрисовал ещё более радужные перспективы. По его прогнозу, потребности Беларуси в томатах в межсезонный период 2027/2028 года будет полностью закрыта, а показатель доведён до 118 % (до 20,3 тыс.тонн). Для этого белорусским аграриям предстоит нарастить объёмы производства в тепличных хозяйствах. Также к этому сроку, по словам Шулейко, планируется удвоить производство зеленных культур.

[inf]К зеленным культурам относят укроп, салат, шпинат, петрушку, щавель, рукколу, зелёный лук и базилик, в общем, все те овощные растения, которые выращивают ради употребления в пищу их зелени - листьев и побегов.[/inf]

Нарастить производство в ближайшие годы белорусские аграрии должны и в сфере плодоводства. Площади молодых садов в этом году расширили примерно на тысячу гектаров. По расчётам правительства,это позволить нарастить объёмы производства плодов и ягод к 2030 году до 265 тыс. тонн. К этому сроку в белорусских сельхозорганизациях должны появиться новые и модернизированные старые плодохранилища.

[inf]Согласно официальной статистике, основу сельского хозяйства Беларуси по-прежнему занимает крупно товарное производство. На его долю приходится до 79% валовой продукции. Порядка 18% продукции производится на личных подсобных хозяйствах белорусов и всего 3% — в крестьянских (фермерских) хозяйствах.[/inf]

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