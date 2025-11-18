Минсельхозпрод объяснил, почему белорусские продукты не всегда дешевле импортных - "Все дни пасмурно"

Опубликовано: 18.11.2025 09:51 , Обновлено: 18.11.2025

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, почему белорусские продукты не всегда дешевле импортных. В ведомстве объяснили разницу в цене особенностями климата.

Вопрос ценообразования на белорусские фрукты и овощи подняли в эфире одного из ток-шоу на гостелеканале СТВ. Ведущие обратили внимание на то, что белорусам порой выгоднее покупать привозные молдавские яблоки и египетскую картошку, чем продукцию местных производителей.

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Светлана Короткевич на это парировала, что упомянутая египетская картошка появляется на прилавках белорусских магазинов главным образом в конце межсезонья, когда белорусской картошки нового урожая ещё попросту нет, что и объясняет высокую цену.

“Когда наш картофель в должном объеме существует, цена нашего, белорусского картофеля не то что адекватная, она строго регулируется и, соответственно, она ниже, чем та, которая привозится”, - пояснила Короткевич.

Высокую цену на импортные яблоки представительница МАРТ попыталась списать на особенности сорта. По её словам, высокие цены устанавливаются на сорта, которые в Беларуси не произрастают. Однако почему в этом случае цена импортного яблока в некоторых случаях оказывается ниже белорусского, это никак не объясняет.

Другую причину назвал начальник управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик. По его словам, в большинстве случаев белорусские овощи и фрукты “всегда доступнее и дешевле”, но “есть нюансы”.

К таким “нюансам” ценообразования специалист отнёс особые условия производства белорусских овощей, которые массово выращивают в условиях защищенного грунта. По словам Лешиа, белорусским производителям свежих овощей приходится закладывать в цену такие константы, как затраты на энергетику, на обогрев теплиц, на особую технологию питания, на семена. Специалист поделился личным опытом из рабочей командировки в Китай.

“Пробыл у командировке четыре дня - и все четыре дня солнце. Приезжаю в Республику Беларусь с китайцами - все четыре дня пасмурно. По всей теплице горит 2200 на гектар электроэнергии. Это денег стоит. А мы хотим, чтобы наш огурец или помидор стал дешевле. Ну, ребята, априори такого не будет. Даже дорога с Китая сюда на большой груз будет дешевле, чем в четыре раза больше жечь электроэнергии”, - пояснил представитель Минсельхозпрода.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в октябре министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов пообещал, что в Беларуси в зимний сезон с 2025 на 2026 на прилавках магазинов будут в массе своей белорусские яблоки.

Импортные или белорусские? В Минсельхозпроде рассказали, какие яблоки будут в магазинах зимой

Кстати, в этом году правительство Беларуси утвердило новые обязательные требования к размерам яблок, а также картошки, которые поставляются по государственному заказу и закладываются в стабилизационные фонды страны.

Импортные или белорусские? В Минсельхозпроде рассказали, какие яблоки будут в магазинах зимой