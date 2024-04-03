Совмин обсудил ипотеку для нуждающихся в жилье белорусов, которым не положена господдержка. Что известно?

Опубликовано: 03.04.2024 17:40 , Обновлено: 03.04.2024

В Правительстве Беларуси под руководством премьер-министра Романа Головченко обсудили подходы к строительству жилья в стране, в том числе постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщило агентство БелТА.

Как рассказал Головченко, в Совете Министров создали рабочие группы по “углубленному изучению” таких вопросов, как:

обнаружение проблем, которые сдерживают развитие ипотечного жилищного кредитования, и их решение,

анализ целесообразности увеличения господдержки на строительство жилья в населенных пунктах с менее чем 80 тыс. жителей,

обеспечение белорусов арендным и социальным жильем.

По словам премьера, определенные предложения в Правительстве уже разработали, но какие именно, пока неясно.

Как отметил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович, на совещании рассмотрели “возможности усиления позиций по ипотечному кредитованию на рынке Беларуси”, а также корректировку подходов к постановке на учет нуждающихся, которые не имеют право на получение господдержки, в улучшении жилищных условий.

“Как раз вот эта часть населения и рассматривалась в качестве потенциального потребителя ипотечного продукта”, - дополнил министр.

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Ипотека — это залог недвижимости (земельных участков, капитальных строений и пр.) и другого имущества, которое законодательством приравнивается к недвижимости.

При ипотеке должник оставляет в своем владении и использовании недвижимое имущество, которое закладывает в банк, а кредитор в случае, если пользователь ипотеки не выполнит свои обязательства, получает право вернуть деньги за счет продажи заложенного имущества.

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