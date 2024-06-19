В порту Санкт-Петербурга приостановили перевалку удобрений "Беларуськалия". В чем дело?

Опубликовано: 19.06.2024 11:17 , Обновлено: 19.06.2024

Балтийский судомеханический завод приостановил в порту Санкт-Петербурга перевалку минеральных удобрений компании "Беларуськалий". Причина - белорусского экспортера не устроила стоимость перевалки.

Как рассказало российское издание “Фонтанка”, стороны проводят переговоры по цене, в будущем планируется возобновить обработку белорусских удобрений.

По информации “Фонтанки”, Балтийский судомеханический завод создавали в том числе “с прицелом на белорусских партнеров”. Там обработку удобрений “Беларуськалия” начали в конце 2022 года. Первоначально в развитие мощностей завод инвестировал около 1,5 млрд российских рублей ($17,23 тыс.), сообщила “Фонтанка”.

А за 2023 год завод перегрузил порядка двух миллионов тонн удобрений “Беларуськалия”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что “Беларуськалий” в ноябре 2023 года потребовал от властей Литвы возмещения убытков, понесенных из-за расторжения договора на перевозку белорусских калийных удобрений Литовской железной дорогой.

«Беларуськалий» через суд потребовал от Литвы миллиард евро

Речь идет о расторжении договора с литовским перевозчиком в феврале 2022 года. Это решение было принято после того, как правительство страны утвердило заключение специальной комиссии о том, что прямое соглашение Литовской железной дороги на поставки белорусского калия «не отвечает интересам национальной безопасности Литвы».

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