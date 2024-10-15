В Польше нашли замену работникам из Украины. И это не белорусы?

Опубликовано: 15.10.2024 10:54 , Обновлено: 15.10.2024

Количество иностранцев, работающих в Польше, не прекращает расти и уже достигло 6,7% от общего числа рабочей силы в стране. Большую часть рабочих мигрантов по-прежнему составляют выходцы из Украины. Однако, как показала официальная статистика, в последнее время страна начала активно терять украинских рабочих, которые ищут лучшие условия труда в других европейских странах. Кто же приходит на смену украинским рабочим? Оказалось, это вовсе не белорусы, которые пока занимают второе место в национальном срезе трудовой миграции в Польше.

Согласно самым свежим данным польского Статистического управления, на конец апреля 2024 года в стране работало больше миллиона иностранцев, в том числе 390,1 тыс. человек - по мандатным договорам, самому распространенному виду гражданско-правового договора в Польше. При этом доля иностранцев, работающих в Польше, за последние два года выросла на 1,5%.

Самую большую группу иностранцев, работающих в Польше, составляли граждане Украины - на их долю приходилось почти 70% (на конец апреля 2024 года это было равнозначно 692,8 тыс. человек). На втором месте оказались белорусы, на чью долю пришлось чуть больше 10%.

Однако, как показала официальная статистика, доля украинских рабочих в общем количестве трудовых мигрантов с января 2022 года снизилась на 5,4 процентных пункта.

Одновременно с этим, отметило польское издание Fakt.pl, в последнее время начало активно расти число иммигрантов из стран Азии, Африки и Южной Америки. Ссылаясь на данные Института социального страхования, издание сообщило, что за 2023 год наибольший годовой прирост числа работающих иностранцев зафиксирован среди выходцев из Колумбии (215%), Аргентины (75%) и Непала (110%). Как утверждает издание, зарплаты, которые предлагают иностранцам в Польше, в несколько раз превышают их максимальные заработки дома.

Это совпало с набирающей обороты тенденцией выезда украинцев из Польши. Согласно исследованию агентства по трудоустройству Grupa Progres, украинцы “не видят перспектив профессионального развития” в Польше. Всего 5% украинцев в соцопросе агентства заявили о готовности работать за зарплату меньше 4000 злотых (чуть более 3,3 тыс. белорусских рублей), порядка 85% заявили, что рассчитывают на зарплату в 4000 злотых, а 10% заявили, что хотят зарабатывать больше 7,7 тыс. злотых (около 6,4 тыс. белорусских рублей). Исходя из этого, польские журналисты пришли к выводу о том, что не имея возможности удовлетворить такие запросы, украинцы всё чаще ищут работу на Западе.

По данным польского соцстраха, за последние восемь лет общее число иностранцев, которые легально начали работать в Польше, выросло более чем в 6 раз, при этом количество иностранцев из стран ЕС увеличилось за этот период на 35%, а количество иностранцев из-за пределов ЕС - в 7 раз.Как показывает официальная статистика, иммигранты из Азии и Латинской Америки всё чаще занимают ключевые позиции в таких отраслях, как промышленное производство (30%), сельское хозяйство (9%) и строительство (6%).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре этого года аналитический портал Numbeo обновил неофициальный рейтинг стран по уровню средней зарплаты. Среди стран-соседок Беларуси выше всех в этом рейтинге оказалась Польша — она разместилась на 36-м месте с показателем в 1545,7 доллара. Посмотрели, на каком месте в списке закрепилась Беларусь, а также соседние Россия, Украина, Литва и Латвия.

Поляки обошли литовцев и латышей по уровню средней зарплаты. На каких местах Беларусь и Россия в неофициальном рейтинге?