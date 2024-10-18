В платежной системе Белкарт произошёл сбой

Опубликовано: 18.10.2024 10:14 , Обновлено: 18.10.2024

Банковский процессинговый центр (БПЦ) в пятницу, 18 октября, сообщил о сбоях в работе платежной системы Белкарт. По данным центра, проблемы наблюдаются в работе клиентских переводов по картам данной платежной системы.

В БПЦ сообщили, что перебои в работе системы наблюдаются с 7:23, однако, об их причинах не сообщили.

“Банковским процессинговым центром активно ведутся работы по устранению данной проблемы”, - заявили там, не уточнив, как долго продлятся эти работы.

Между тем, известно, что минувшей ночью специалисты БПЦ проводили технологические работы на аппаратно-программном комплексе Центра. В центре пояснили, что они были необходимы “для обеспечения выполнения требований международных платежных систем”.

Предполагалось, что перерывы в работе некоторых банковских карточек будут возможны лишь с 03:20 до 6:30. В это время, предупреждали в БПЦ, клиенты банков, которые пользуются услугами Центра, могли столкнуться с проблемами при снятии наличных, оплате услуг в устройствах самообслуживания, а также с неработающими банкоматами банков, подключенных к аппаратно-программному комплексу Центра.

Ранее Telegraf.news рассказал о проблеме, с которой сталкиваются многие белорусы, которым необходимо воспользоваться инфокиосками банков. Один из пользователей TikTok пожаловался на работу “Беларусбанка”, точнее на то, что его инфокиоски находятся внутри помещения, когда у самого учреждения обед. Минчанина не устроило, что из-за графика работы он не может положить деньги на карту, ведь для этого нужен терминал, а он — внутри.

«Услышьте нас!» — Минчанин пожаловался в TikTok на терминалы «Беларусбанка». Что посоветовали подписчики?