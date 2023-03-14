В ООН призвали Литву отменить санкции против белорусского калия

Опубликовано: 14.03.2023 09:44 , Обновлено: 14.03.2023

Запрет литовских властей на транзит белорусских калийных удобрений через территорию своей страны вызвал недовольство в ООН. С призывом отменить санкции выступил Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам.

Как сказано в докладе, опубликованном на официальном сайте ООН, введенные Вильнюсом санкции “привели к дефициту калийных удобрений и негативно сказались на продовольственной безопасности в странах Африки и Латинской Америки”.

В связи с этим члены Комитета ООН посоветовали Литве “пересмотреть эти недавние меры, влияющие на стоимость удобрений и продовольственную безопасность в этих странах”.

Как ранее сообщал Телеграф, Литва расторгла контракт на перевозку белорусского калия с 1 февраля прошлого года. Тогда правительство Литвы решило, что прямое соглашение “Литовской железной дороги” на поставку белорусского калия “не отвечает интересам национальной безопасности”.

В начале этого года Литва также прекратила сотрудничество с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.